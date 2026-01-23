Пускат за публична продан къщата на Гешов, общината може да я купи

Къщата на Гешов, която се намира на столичния бул. "Патриарх Евтимий" 7 е обявена за публична продан от частен съдия изпълнител, а Столичната община може да се яви на търг и да се опита да я купи. Това става ясно от доклад на районния кмет на "Средец" Трайчо Трайков и шефът на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров, както и общинската съветничка Марта Георгиева.

Имотът, който е паметник на културата, се руши от години. Сградата е на 2 етажа с 248 кв. м площ, тавански етаж от 84 кв. м и дворно място. Според доклада публичната продан ще се проведе в периода от 19 януари до 19 февруари, а отварянето на наддавателните предложения ще е на 20 февруари. Къщата, която е собственост на "Артемида - БСИ" е ипотекирана в полза на "Инвестбанк". Началната цена на имота е 3,69 млн. евро.

Къщата е строена в периода 1905 - 1907 г. по проект на арх. Никола Лазаров и е в "силно амортизирано и лошо техническо състояние, с напълно унищожен покрив, компрометирани плочи, липсващи стълбища, разрушен интериор и неподдържан двор".

Според доклада обаче "сградата представлява значим елемент от исторически формираната градска среда на централната част на София и е неразделна част от културно-историческия облик на район "Средец". Подчертава се и че при евентуално придобиване на имота от частен субект сградата да бъде третирана само като инвестиционен актив и да се стигне до реализация на ново строителство на нейно място. В доклада се посочва, че ако общината придобие имота, общината може да възстанови имота и да направи детско заведение, каквото е предназначението на парцела. Дали СОС ще даде разрешение общината да участва в публичната продан, ще стане ясно другата седмица на сесията на общинския съвет.