Разбиха нарколаборатория в бургаския кв. "Победа"

Разкриха нарколаборатория в бургаския кв. "Победа". Вчера около 13:00 часа криминалисти са извършили претърсване в двуетажна постройка на улица "Велека", обитавана от 45-годишен криминално проявен мъж. На място са открити и иззети наркотични вещества и материали, използвани за тяхното разпространение.

Намерени са метамфетамин, около 200 грама бяло кристалообразно вещество, реагирало на амфетамин, както и свивки с марихуана. В раница униформените са открили електронна везна, сиви гранули, червено прахообразно вещество, четири свивки с кристалообразно съдържание, контейнер с надпис "сода на люспи" и стъклена колба с вместимост 500 милилитра, съобщава БНТ.

Иззети са още две електронни везни и плик с бяло прахообразно вещество с тегло около 100 грама. Наркотичните вещества са реагирали на амфетамин и метамфетамин с общо тегло около 220 грама. Иззет е и пакет с надпис "МСМ" с тегло около 100грама. 45-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.