45-годишен се заби в крайпътно дърво, автомобилът се запали и изгоря напълно

На 22.01.2026 г., около 07:40 ч., на път от с. Спанчевци към гр. Вършец водач 45 г. жител на гр. Вършец, управлявайки собствения си лек автомобил „Опел Астра" с трима пътници в него излязъл вдясно от пътното платно по посоката си на движение и се блъснал в крайпътно дърво, вследствие на което автомобила се запалил и изгорял напълно.

Двама от пътниците в автомобила 40-годишни жителки на гр. Вършец са транспортирани от служители на ФСМП - Вършец до МБАЛ - Монтана, като при прегледа им е установено, че на едната пътничка вследствие на възникналото ПТП е нанесена средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на прешлени, без опасност за живота. Другата пътничка след прегледа е освободена. Водачът е изпробван с технически средства за наличие на алкохол и наркотични вещества от служители на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР - Монтана, като пробите са отрицателни. Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление пътнотранспортно произшествие, причинено по непредпазливост при управление на моторно превозно средство, което е довело до средна телесна повреда на едно или повече лица. по чл. 343, ал.1 "б" вр. чл.342, ал.1 от НК. По случая продължава работа РУ - Вършец.