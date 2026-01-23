Радостин Василев: Изборният кодекс има нужда от сериозни промени, но не от това мнозинство

Имахме нужда от много големи промени в Изборния кодекс, но не от това мнозинство. Това се случва от страха на Борисов- 5-6 човека ги е дръпнал да не влизат в зала, и от това, че в БСП, след като падна правителството, вече има някакво разцепление, то се вижда.

Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента относно провала на днешното пленарно заседание, след като депутатите не събраха кворум и така отложиха гледането на промените в Изборния кодекс за другата седмица.

"Следващата седмица не трябва да влиза въобще Изборния кодекс в дневния ред, но тук виждаме наглостта на ИТН и Тошко (Тошко Йорданов- бел. ред.). За мен те форсират кодекса, като постоянно го включват в опит да накажат по някакъв начин Борисов. Той обаче знае, че това нещо предизвиква напрежение в обществото, защото нямат легитимация и защото трябва да се явяваме по-скоро на избори, а те се опитват някакъв служебен резултат да си издействат. Винаги е било така", каза още лидерът на МЕЧ.

"Когато се правят законодателни промени, трябва много внимателно да се знае какво се прави, за да изпадате в ситуацията на ПП-ДБ от вчера, когато Станислав Балабанов с валиден аргумент от политически мъртвец, им каза, че са имали такъв законопроект. Отказали са се, защото са разбрали, че този вид е сложен, трябва да мине доста време. Ако се въведат тези броячки и скенери, ще стане пълен хаос в изборите. Тези искат да създават такъв хаос, ще налеят масло дори в мелницата на опозицията", коментира Василев.

От МЕЧ категорично са на мнение, че премиерът в оставка Росен Желязков няма мандат да представлява България на никакви международни форуми, а президентът в оставка Румен Радев е постъпил правилно, че не е отишъл.

"За мен позицията на България трябваше да бъде, че имаме политическа нестабилност, трябва да имаме правителство с ясен хоризонт и мнозинство, което да заеме такава позиция", каза още той.

Василев обясни, че самият той, като човек, който "попринцип одобряваше" политиката на американския президент Доналд Тръмп, в този случай би се въздържал да присъства на създаването на Съвета за мир в Давос "ако до мен са Азербайджан и някакви второстепенни актьори" и с "незнанието дали ще участвам с финансова вноска".

"Ако ни кажат сега "Плащайте" и ние се откажем, изглежда много жалко и смешно", допълни лидерът на МЕЧ.

"Аз съм фен на държавната политика на Тръмп за протекционизъм, на това националните държави да са водещи, както и на Виктор Орбан. Но това, което се прави в последно време с международния правов ред, ми идва в повече", обясни той защо заговори за одобрението си към американския президент в минало време.

Относно официалното напускане на Румен Радев от президентството, Василев заяви, че се надява новият президент Илияна Йотова възможно най-бързо да назначи служебно правителство, за да "не стоим в тази ситуация в парламента да не се работи, а да се изчаква да видят докъде ще стигне неговия (на Радев- бел. ред.) евентуален проект".

"Всички ще станем свидетели на това, което следва, ние го приемаме с много голямо спокойствие. Време е да има някакво разбъркване на политическата сцена", коментира той.

Василев бе категоричен, че на изборите нямат намерение да участват в каквито и да било коалиции и МЕЧ ще се яви, както досега, самостоятелно.

"Приемаме Румен Радев като потенциален партньор. Мнозинство за нов Висш съдебен съвет, смяна на ЦИК, смяна на главния прокурор, на Изборния кодекс бързо, са план, който обмисляме", каза още той.