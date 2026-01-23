Мъж е с опасност за живота, след като го удари тир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж от Грузия е с опасност за живота след като е бил ударен от товарен автомобил, съобщават от ОДМВР Хасково.

На 22 януари 13,40 часа на пътя между Хасково и Димитровград е подаден сигнал за ударен мъж при товарни дейности.

Пострадалият е 72-годишен мъж от Грузия. Той извършвал товарна дейност, когато 32-годишен водач на товарен автомобил с прикачено полуремарке, също грузинец, го блъснал при движение на заден ход.

Пострадалият е настанен за лечение в болница в Хасково с опасност за живота.

По случая е образувано е досъдебно производство.