Мъж е с опасност за живота, след като го удари тир

Мъж от Грузия е с опасност за живота след като е бил ударен от товарен автомобил, съобщават от ОДМВР Хасково.
На 22 януари 13,40 часа на пътя между Хасково и Димитровград е подаден сигнал за ударен мъж при товарни дейности.
Пострадалият е 72-годишен мъж от Грузия. Той извършвал товарна дейност, когато 32-годишен водач на товарен автомобил с прикачено полуремарке, също грузинец, го блъснал при движение на заден ход.
Пострадалият е настанен за лечение в болница в Хасково с опасност за живота.
По случая е образувано е досъдебно производство.