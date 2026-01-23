Костадинов: Най-доброто сега е да отидем бързо на избори

Няма нищо по-хубаво от един подобен провал. Така или иначе, самото Народно събрание е провал. Ако беше тръгнало да гласува нещо подобно, вкарано изключително нагло в последния момент със среднощни гласувания, щеше да се стигне до ексцесии.

Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента. Според него било хубаво, че липсва единомислие в управляващите по въпроса с промените в Изборния кодекс.

"Оттук насетне Народното събрание трябва колкото се може по-скоро да престане да работи, защото може да произвежда само скандали и да произвежда напрежение в мнозинството. Най-доброто, което може да стане, е да отидем на избори, колкото се може по-скоро", каза още Костадинов.

"Хубаво е, че заради разпада на статуквото в момента, няма да стигнем в ситуация да отидем на избори, в които голяма част от хората да се убедени, че някой ще се опита да ги фалшифицира", допълни той.

От "Възраждане" ще организират своя мрежа от граждански наблюдатели, които да присъстват в изборния процес и при преброяването на гласовете в секционните комисии. Целта е, за да може изборният процес да бъде "максимално прозрачен", обясни Костадинов. Според него така ще има по-висока избирателна активност.

"Винаги съм питал какво означава "мъртви души", защото в т. нар. мъртви души влизат хората, които са емигранти. Ако приемем, че тези хора, които не са тук, нямат право да гласуват, а те се приберат и искат да гласуват, по-скоро трябва да се реши въпросът с постоянното и настоящото жителство", каза Костадинов.

"Правили сме и наша проверка, но ние досега не сме попадали на такива случаи (наистина в избирателните списъци да фигурират починали хора- бел. ред.). Ако има, призоваваме да се сигнализира", допълни той.

Относно присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп, лидерът на "Възраждане" заяви, че настоящото правителство няма "нито морално, нито законово право да прави такива неща".

"Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от един кабинет, който не се ползва с доверието на народа. Това е задача, която трябва да бъде осъществена от следващ кабинет и следващо НС", заяви Костадинов.

Според него след приемането на оставката на президента Румен Радев, той ще стане "като всички останали участници в политическия процес".

"Чакаме го, искаме да си говорим по време на кампанията. Най-хубаво е, когато по време на кампанията, отделните политически сили сблъскат позициите си, защото българските граждани заслужават да чуят честно и откровено какво мисли всеки един политик. Най-важното е самите политици да сблъскват мненията си в дебати, а за мен най-големият проблем, е това, че в предизборната кампания през последните години липсват дебати", каза Костадинов.

"Имаш възможност да видиш кандидата, било то за кмет, общински съветник, народен представител, извън стерилната обстановка на кампанията, където някой му задава въпроси, които той предварително е прочел. Затова са толкова важни отделните дебати, може да се види кой колко струва", допълни той.