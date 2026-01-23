Авария остави без ток хиляди в центъра на Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Засегнатият район е от Сточна гара до Водната палата

Хиляди жители в центъра на Пловдив останаха без ток тази сутрин. Причината е авария в подстанция "Тримонциум", която е на електроенергийния системен оператор, обясниха за "24 часа" от EVN.

Без захранване са останали жители в няколко от централните квартали на града като "Съдийски", "Каменица 1", "Хаджи Хасан махала". Засегнатият район е от Сточна гара до Водната палата.

От Електроенергийния системен оператор уточниха, че повредата е възникнала около 9,30 ч. Екип от 10 души вече работи по отстраняването ѝ и се очаква токът да бъде пуснат около 12 ч.