ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Горски служители спасиха едногодишен сръндак, пост...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22147151 www.24chasa.bg

Авария остави без ток хиляди в центъра на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1424
СНИМКА: Pixabay

Засегнатият район е от Сточна гара до Водната палата

Хиляди жители в центъра на Пловдив останаха без ток тази сутрин. Причината е авария в подстанция "Тримонциум", която е на електроенергийния системен оператор, обясниха за "24 часа" от EVN. 

Без захранване са останали жители в няколко от централните квартали на града като "Съдийски", "Каменица 1", "Хаджи Хасан махала". Засегнатият район е от Сточна гара до Водната палата. 

От Електроенергийния системен оператор уточниха, че повредата е възникнала около 9,30 ч. Екип от 10 души вече работи по отстраняването ѝ и се очаква токът да бъде пуснат около 12 ч.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата