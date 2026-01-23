ДБ: Няма мнозинство за сканиращите машини, темата с Изборния кодекс трябва да е приключила

Явно липсва мнозинство за каквото и да било, особено за оптичните скенери. Може би твърде многото гласове на опозицията, на експерти, са убедили управляващите, че това ще бъде огромен скандал и рискува изборния процес. Следва тази тема да е приключила, няма вече никакво време за експерименти с Изборния кодекс.

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в кулоарите на парламента, след като днешното заседание на НС се провали поради липса на кворум именно заради искането в дневния ред да влязат приетите среднощно промени в изборния закон.

Той определи изказването от по-рано на шефа на ПГ на ИТН Тошко Йорданов като "театрални сценки".

"Предложението на ИТН за "мъртвите души", както много техни предложения, се оказа неграмотно. НСИ, МРРБ и ние им дадохме достатъчно аргументи, че това ( да се използват данните на НСИ от последното преброяване през 2021 г. за съставяне на избирателните списъци- бел. ред.), ще създаде повече проблеми, даже може да създаде нови "мъртви души". Нашето предложение между първо и второ четене, което те не подкрепиха, но е в пълно съответствие с подписаната от нас декларация в началото на този парламент, е хората, които нямат валидни лични карти и не са заявили издаване на нови, да не попадат в списъците", обясни Божанов.

Според него така списъците ще бъдат изчистени от т.нар. мъртви души и няма да се създават проблеми за гражданите, които искат да гласуват.

"Настояваме, преди ратификацията от страна на Народното събрание за включването на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп, да има произнасяне от Конституционния съд за преценка на съответствието на подписания документ с основните изисквания на Конституцията", заяви бившата правосъдна министърка и съпредседател на групата на ПП-ДБ Надежда Йорданова.

"Има практика в страната ни за тази процедура. Ще предприемем действия преди ратификацията да има действия от страна на КС", допълни тя.

Предвидената по Конституция процедура, е че преди ратификация може да се да поиска становище на КС дали подписаният документ отговаря на Конституцията. Прави се преди гласуването в пленарната зала на ратификационния закон. От "Демократична България" ще се погрижат да съберат нужните за целта 48 подписа, за момента подготвят мотивите към искането.

"Заключенията и изявлението след неформалната среща на Европейския съвет вчера, са мног

"Довчера Росен Желязков беше сламен премиер, от когото нищо не зависеше. След вчера той постави България в периферията на Европа и я превърна в троянски кон, обърна гръб на европейските ни партньори", коментира Йордан Иванов от ДСБ вчерашното включване на България в Съвета за мир от страна на премиера в оставка.

Очаквайте подробности!