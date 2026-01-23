15-годишен подкара кола и се заби в дърво, ранен е негов връстник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

15-годишно момче е в болница, след като негов връстник катастрофира с автомобил в село Разлив, съобщиха от Областната дирекция на полицията в София.

Около 1.10 часа на 22 януари в Районното управление в Правец постъпил сигнал от Филиала за спешна помощ в града за приет непълнолетен младеж с наранявания вследствие на пътен инцидент.

В хода на незабавно извършената проверка полицейските служители установили, че 15-годишният е бил пътник в лек автомобил, управляван от негов връстник, самокатастрофирал в с. Разлив в крайпътно дърво.

Пострадалият е настанен за лечение с луксация на тазобедрена става. По случая е образувано досъдебно производство.