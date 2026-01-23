ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Втори фалстарт по делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис

Ненко Станев

Бившият кмет на община Кърджали Хасан Азис в съда. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Болен адвокат стана причина за второ отлагане на разпоредителното заседание по делото срещу бившия кмет на община Кърджали Хасан Азис. Първото разпоредително заседание в края на ноември миналата година пак беше отложено заради отсъствието на адвокат.

Освен Хасан азис обвиняеми по делото са още трима бивши общински служители. Обвинението срещу Хасан Азис и главния счетоводител Валентин Иванов е, че в периода от януари 2018 г. до януари 2019 г. са присвоили сума в общ размер на 78 704 лева по два договора за доставка на дърва. Двамата са предадени на съд и за безстопанственост в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г., а обвинението е, че не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на имуществото на община Кърджали във връзка двата договора и от това са последвали значителни щети за общината в размер на 12 459 лева.

Общо нанесената щета на община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева.

Другите двама обвиняеми са бивши финансови контрольори на община Кърджали. Те са обвинени, че не са положили достатъчно грижи, за да осъществят финансов контрол и он таво са били причинени значителни щети на общината.

Делото беше отложено за 27 февруари.

"За всички е ясно, че това дело е бухалка и има политически характер. За всички е ясно, че това дело показва една диагноза затова, че държавата ни боледува", коментира след заседанието Хасан Азис.

