Втори фалстарт по делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис

Болен адвокат стана причина за второ отлагане на разпоредителното заседание по делото срещу бившия кмет на община Кърджали Хасан Азис. Първото разпоредително заседание в края на ноември миналата година пак беше отложено заради отсъствието на адвокат.

Освен Хасан азис обвиняеми по делото са още трима бивши общински служители. Обвинението срещу Хасан Азис и главния счетоводител Валентин Иванов е, че в периода от януари 2018 г. до януари 2019 г. са присвоили сума в общ размер на 78 704 лева по два договора за доставка на дърва. Двамата са предадени на съд и за безстопанственост в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г., а обвинението е, че не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на имуществото на община Кърджали във връзка двата договора и от това са последвали значителни щети за общината в размер на 12 459 лева.

Общо нанесената щета на община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева.

Другите двама обвиняеми са бивши финансови контрольори на община Кърджали. Те са обвинени, че не са положили достатъчно грижи, за да осъществят финансов контрол и он таво са били причинени значителни щети на общината.

Делото беше отложено за 27 февруари.

"За всички е ясно, че това дело е бухалка и има политически характер. За всички е ясно, че това дело показва една диагноза затова, че държавата ни боледува", коментира след заседанието Хасан Азис.