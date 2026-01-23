Мъж излъга полицията, че е ударил вендинг машина с моторна шейна, блъснал колата си в мост

26-годишен излъга полицията, че се е ударил с моторна шейна във вендинг автомат. Органите на реда обаче установили, че с колата на родителите си той се ударил в металния парапет на мост, съобщиха от полицията.

Рано сутринта на 22 януари в районното управление в Своге е постъпил сигнал от столична болница за приет по спешност 26-годишен мъж с работна диагноза „политравма", с опасност за живота.

Пред полицейските служители пострадалият обяснил, че е катастрофирал с моторна шейна в село Искрец, като се е блъснал във вендинг автомат. След проверка на органите на реда става ясно, че по-рано същата сутрин лек автомобил е самокатастрофирал в метален парапет на мост над реката в село Искрец. От полицейска справка се разбира, че колата е собственост на бащата на пострадалия.

На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство.