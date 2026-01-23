Горски служители спасиха едногодишен сръндак, пострадал при удар на пътя, съобщиха от Югозападното държавно предприятие. В неделя директорът на горското стопанство в Добринище получава сигнал, че човек е намерил ударена сърничка на пътя Симитли- Банско, след което я е прибрал в къщата си. На сутринта мъжът подава сигнал на телефон 112. Горски служители отиват на място и установяват, че раненото животно е сръндак, на около една година и е имал следи от нараняване на главата. Животното е в безпомощно състояние, без да се движи.

Горските го прибират във ферма на един от служителите на стопанството, който отглежда животни. Уведомяват ветеринарни лекари. Преглед установява, че животното е ранено,но няма счупвания и започва лечение. В рамките на 3 дни сръндакът започва да се храни, да става и тази сутрин е освободен в природата.