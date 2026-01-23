"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина писателят Калин Терзийски. Тъжната новина съобщи брат му Светослав Терзийски във фейсбук профила си.

"Приятели, вчера, на 22.01 в 20 ч. почина моят брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", пише той.

Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в София.

По професия е лекар-психиатър, завършил Медицинския университет в София. Работил е в психиатричната болница в Курило, но по-късно се отдава изцяло на писането.

Работи като сценарист в телевизии и радиа. От 1996 до 2010 г. работи като сценарист в предаванията: „Квартал", „Лица", „Каналето" (БНТ), „Досиетата Хъ" (Дарик радио), „Шаш", „Пълна лудница".

През 2011 г. става първият българин, спечелил Наградата за литература на Европейския съюз за сборника с разкази „Има ли кой да ви обича".

През март 2010 г. учредява, заедно с група водещи сценаристи, Сдружение на българските телевизионни сценаристи (СБТС). Учредител е и на Асоциация на писателите в България.

Издал е няколко сборника с разкази и три стихосбирки. През 2010 г. издава романа „Алкохол", написан в съавторство с Деяна Драгоева. „Алкохол" е автобиографичен роман двояко – веднъж чрез споделените лични преживявания и втори път като базиран върху опита на автора при терапията на алкохолизъм в работата му като психиатър.

Печели награда за литература на Европейския съюз през 2011 г. Наградата е за „изгряващ" автор „с не повече от 4 издадени белетристични книги", връчва се всяка година на 12 писатели, определяни от национални журита.