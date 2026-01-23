8 души бяха евакуирани при пожар в къща в Търговище

След пожар в Търговище къща остава необитаема. Спасени са четири други сгради. Няма пострадали хора, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище.

Сигналът за инцидента на ул. “Люляк” е получен около 19:13 часа вчера. В погасяването на огъня са участвали десет служители на Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) в Търговище с четири противопожарни автомобила. На място огнеборците са установили, че огънят е обхванал и покривната конструкция.

В резултат на инцидента са унищожени около 20 кв. м покривна конструкция, мебели, домакинско имущество и са опушени около 15 кв. м стени.

Осем души са били временно евакуирани. Те са обитателите на имота, както и техни съседи, тъй като горящата сграда е била долепена до други, обясни пред БТА впд началник на Районната пожарна служба в Търговище Боян Боянов. Той добави, че след пожара покривът на къщата е паднал и имотът е негоден за живее.

Вероятна причина за възникване на пожара е неправилно ползване на отоплителен уред - печка на твърдо гориво. Вероятно пожарът е тръгнал от комина.

По думите на Боянов през есенно-зимния сезон пожарите обикновено са вследствие на неправилно боравене с отоплителни уреди. “Отчитаме факта, че през последните години намаляват пожарите след отопление на дърва, тъй като печките са вече подменени. Но пожарите в жилищни сгради са главно от електрически отоплителни уреди, които не се ползват правилно. Затова постоянно апелираме да се не включват в разклонители”, каза още той.

През последното денонощие екип на същата служба е погасил без преки загуби и пожар в коминно тяло на апартамент на бул.“Митрополит Андрей“ в Търговище. А служители на Районната служба в Омуртаг са се отзовали на сигнал за възникнал пожар в ел. табло в двора на учебно заведение в село Камбурово. Установено е, че таблото се е самозапалило след късо съединение, получило се след овлажняване. Таблото е унищожено.