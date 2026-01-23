ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

2 г. условно за турчин за контрабанда на два камиона с цигари през Капитан Андреево

Темида

Турски гражданин се призна за виновен и получи две години условно от Окръжния съд в Хасково за контрабанда на два камиона с цигари през Граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, съобщиха от пресслужбата на съда. Присъдата след споразумение на защитата на подсъдимия Я. К. (56 г.) и Окръжна прокуратура - Пловдив, което е одобрено от съда.

Деянието е било извършено в условията на продължаващо престъпление от 17 март до 29 март 2015 година. И при двата курса през граничния пункт Я. К. е действал с помагачи и съизвършител. Общото количество на акцизната стока без бандерол е е оценено на 13,950 млн. лева (7,133 млн. евро). 

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, съобщи БТА. 

Каналът за трафик, разпространение и продажба на контрабандни цигари бе разбит при специализирана полицейска акция, осъществена от служители на "Борба с организираната престъпност" и "Национална полиция" в края на март 2015 година в Пловдив и на "Капитан Андреево". Тогава първоначално бяха задържани 26 души, като сред арестуваните бяха 13 души митничари и служители на "Гранична полиция".     

