30-годишна скочи в заледения Гребен канал в Пловдив, момче се хвърли и я извади посиняла

Откарана е в болница с хипотермия

Виктор Гроздарев е човекът, спасил младата жена

30-годишна е скочила от моста на Гребния канал в Пловдив и е пробила леда. В това време младеж, който е тичал, е грабнал спасителен пояс и се е хвърлил, за да я извади. Изкарана е от водата посиняла от студ и пристигналите на място пожарникари са я завили в термоодеяло.

Това съобщиха пред "24 часа" огнеборци. Те определят постъпката на младия мъж като героична.

Засега не е ясна причината, накарала младата жена да скочи в ледените води. От полицията допускат, че е възможно тя да се е подхлъзнала, макар парапетите на моста да са доста високи.

Пострадалата е откарана в болница с хипотермия, уточниха пред "24 часа" от Спешна помощ.

По-късно от Пожарната добавиха, че младежът, който се казва Виктор Гроздарев, чул викове за помощ и се насочил към двама по-възрастни мъже, които вече опитвали да спасят жената. Във водата били хвърлени два спасителни пояса, с които започнало изтеглянето ѝ към брега.

"Благодарение на него не се е наложило да влизат наши екипи в канала. Реагирал е много адекватно, за което му благодарим", заяви шефът на пожарната в Пловдив Васил Димов.