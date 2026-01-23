Мъж подпали колата на съпругата си в Пещера и сам подаде сигнал до 112

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служители от РУ-Пещера задържаха мъж, извършил палеж на автомобила на съпругата си. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Сигнал за горящ лек автомобил „Форд" бил получен около 04.20ч в сряда. Незабавно към указаното място били насочени противопожарен автомобил на РСПБЗН-Пещера и автопатрул на местното полицейско управление. След потушаването на огъня органите на реда и огнеборците установили, че возилото е изгоряло напълно.

Негов собственик се оказала 38-годишна жителка на родопския град. Стихията нанесла и частични щети по задната част на паркирано в близост „Рено".

В резултат на събраните данни разследващите започнали работа по версия за умишлен палеж. Не след дълго те установили, че автор на посегателството е 38-годишния съпруг на собственичката на колата. Той дори сам подал сигнала са инцидента на телефона за спешни повиквания-112.

Мъжът е задържан в ареста на РУ-Пещера за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, което се осъществява под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.