Задържаха четирима непълнолетни, обирали деца и младежи по тепетата на Пловдив

Взимали парите на пострадалите със заплахи, отмъкнали и златен синджир

Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми четирима непълнолетни - трима от тях на 16 г. и един на 17, за грабежи по тепетата на Пловдив, при които задигнали общо 4631 лева (2361 евро) в периода от 23 ноември 2025-а до 16 януари т. г.

Извършените грабежи са общо 10,младежите задигали пари и златни накити в района на Младежкия хълм, парк „Бунарджика" и около близки търговски обекти. Пострадали са седем непълнолетни и трима малолетни, които са минавали през посочените места.

За случаите са били подадени сигнали. След задържането на извършителите е установено, че един от тях е участвал в 10-те грабежа, друг - в 6, третият - в 3, и четвъртият - в един. Те взимали парите на пострадалите със заплахи, в един от случаите отмъкнали златен синджир. Отнетите суми са на различна стойност - от 5 евро до 175 евро.

Обвиняемите са били задържани за срок до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 22 януари 2026 г. по искане на прокуратура съдът е определил мярка за неотклонение „задържане под стража" срещу трима от тях, участникът само в един грабеж е „под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая".

Определението на съда подлежи на протест или обжалване пред Окръжен съд - Пловдив.