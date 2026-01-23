Мъж загина при катастрофа с 4 коли край село Косталево (Обновена)

Възрастен мъж на 81 години е починал при катастрофа, станал на разклона за врачанското село Косталево, казаха пред БТА от Областната дирекция на МВР във Враца. Инцидентът е станал около 12:30 ч., ударили са се два тира и две леки коли. Причините за инцидента тепърва ще се установяват.

Информация за временно ограничаване на движението по път I-1 в района на Враца, публикуваха на сайта си от Агенция „Пътна инфраструктура". Посочен е обходен маршрут през Враца, заради което на светофарите по бул. „Васил Кънчов" се образуват задръствания.