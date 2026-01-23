Заплатата на главния секретар на МВР става 4744 евро, а на директорите 2922 евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основната месечна заплата на главният секретар на МВР става 4744 евро, а на неговите заместници - 4283,58 евро.

Това предвиждат промени в наредбата за размера на основните месечни възнаграждения ва държавните служители. Те са заради решението на парламента заплатите в бюджетния сектор да се вдигнат еднократно с процента на инфлацията. В сряда правителството взе решение това да е 5% със задна дата - от 1 януари.

За прилагането на изменението необходимата сума ще е 93 891 900 евро, в т.ч. за осигурителни вноски 32 199 800 евро, пише в мотивите към промените.

Директор на главна дирекция ще получава 2922,12 евро. Заместниците му пък - 2 707,37 евро.

В "Гранична полиция" най-високата заплата е 2383,65 евро, а най-ниската - 1505,35 евро. В "Столична дирекция на вътрешните работи" заплатите според класификатора са между 2487,80 и 1505,35 евро. А в областните дирекции - 2434,11 евро за директора и 1183,23 евро за стажанта. На шефовете на РПУ-та в столицата са над 2145,82 евро.

