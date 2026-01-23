Окончателно: Бившият пловдивски полицай и син на екскмет ще лежи 15 г. за убийството на баба си

Иван Дачев първо получи 7 г. за тежкия побой над 95-годишната жена, но после наказанието беше увеличено над 2 пъти

Върховният касационен съд потвърди 15-годишната присъда на бившия полицай от Пловдив Иван Дачев, убил след побой баба си Гена Кръстева, на 95 г. Синът на бившия кмет на община "Марица" Запрян Дачев получи 7 г. на първа инстанция, но апелативните магистрати завишиха наказанието повече от два пъти. ВКС се е съгласил, че по-строгото наказание е справедливо и го е оставил в сила.

Както "24 часа" писа, на 14 декември 2022 г. Гена Кръстева беше приета в болница в тежко състояние. Внукът ѝ Иван беше арестуван и обвинен, че я е пребил. По време заседанието за определяне на мярката му за неотклонение на 16-и обаче стана ясно, че въпреки усилията на лекарите, се е случило най-лошото. Прокурорът обяви, че минути по-рано е научил за смъртта на възрастната жена. Дачев беше оставен зад решетките, като мярката му не беше променена до края на съдебния процес срещу него.

За пръв път бившият полицай чу "Виновен" в съдебната зала на 4 декември 2024 г., но не за повдигнатото му обвинение в умишлено убийство по особено жесток начин. Наказанието, което получи от окръжните магистрати в Пловдив, беше за причиняване на смърт по непредпазливост след умишлено нанесена телесна повреда. Прокуратурата обаче остана недоволна и внесе протест, като настоя Иван Дачев да получи минимум 17 г. затвор или делото да бъде върнато за ново разглеждане. Защитата на подсъдимия пък искаше или престъплението да се квалифицира като просто причиняване на смърт по непредпазливост, за което се предвиждат до 5 г. лишаване от свобода, или да му бъде намалена присъдата.

След като изслуша страните, Апелативният съд постанови 15 г. затвор. "Какво е това правосъдие, бе, какво е това нещо", каза на излизане от залата тогава Запрян Дачев, който присъстваше на заседанието.

Решението на Върховния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.