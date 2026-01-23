Остава в ареста обвинен за умишлено убийство при битов скандал в Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трийсетгодишен мъж, обвинен за умишлено убийство при битов скандал в Русе на 32-годишния П. К., остава за постоянно в ареста. Това съобщиха днес от прокуратурата.

Престъплението бе извършено на 15 януари тази година, а на следващия ден В. Д. бе привлечен като обвиняем.

Русенският окръжен съд е приел аргументите на прокуратурата, че въпреки началния етап на разследването по делото са събрани достатъчно и безспорни доказателства, от които може да се направи обосновано предположение относно авторството и характера на извършеното престъпление. Извършителят е с изключително висока степен на обществена опасност, поради което е взета мярка за неотклонение "задържане под стража".

За престъплението законът предвижда от 10 до 20 години затвор, съобщи БТА.

Определението подлежи на обжалване пред Великотърновския апелативен съд.