Радев напусна президентството в лимузина на НСО, не със шкодата (На живо, снимки)

Румен Радев напусна президентството, след като вече официално не е президент на България.

"Не могат да спрат вълната, защото сме много, защото сме заедно и защото каузата ни е обща – тя е България. За мен беше чест", каза Румен Радев, напускайки президентството.

"Това бе последният ми ден като президент, но и първия като гражданин, който наравно с всички вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие, така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България", заяви Радев, след като предаде щафетата на президента Илияна Йотова.

Запитан за собствения си политически проект, той заяви: "Не могат да спрат вълната, много сме, заедно сме и каузата ни е обща. Това е България."

„Радвам се, че преди девет години българите ми гласуваха доверие да бъда президент и тяхната подкрепа продължава. За мен тази емоция е по-скъпа от всякаква социология", каза още той.

Радев се ръкува с хората, които го очакваха. Преди това обаче официално бе изпратен от " Дондуков" 2 от досегашната му заместничка и настоящ държавен глава Илияна Йотова. Двамата бяха посрещнати с аплодисменти, след което се ръкуваха и размениха няколко думи далеч от камерите. Радев й подари голям букет с червени рози.

Вече бившият президент си тръгна с охраната на НСО, а след това се качи и в тяхна кола, не със семейната шкода, която ползваше след като парламентът опита да ограничи администрацията му да ползва служебния му транспорт.

20 минути преди официално да напусне "Дондуков" 2 првд сградата се бяха събрали стотици хора. Сред тях хората е Иван Демерджиев. Близо до вратите, на първа линия пред президентството са Христо Алексиев, Гълъб Донев, Димитър Стоянов и други хора от екипа на Радев. Зад медиите пък има хора с плакати "Достоен". Има фенове от Шумен и Созопол, да изпратя щт Радев и да посрещнат Илияна Йотова като президент бяха дошли и кметове, включително избрани от БСП. Имаше опити и провокатори да пробият, но те бяха отстранени бързо. Някои от тях викаха "Довиждане" и му повдикваха защо не се среща с протестиращите и няма ли да понесе отговорност за договора с "Боташ".

Конституционният съд единодушно прие решение, с което прекрати предсрочно пълномощията на Румен Радев като президент. Така вече на президентския пост е Илияна Йотова.

Решението за оставка Радев обяви в понеделник в извънредно обръщение, на датата, на която преди 4 г. положи клетва за втория си мандат заедно с вицепрезидента Илияна Йотова, а във вторник депозира желанието си предсрочно да му се прекратят пълномощията.

Илияна Йотова ще проведе следващия етап от процедурата след оставката на правителството на Росен Желязков – ще проведе консултации и ще посочи служебен премиер, като освен това трябва да определи и датата на изборите.

