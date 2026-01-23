ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Драматично-кукленият театър в Силистра спира отдаването на залата си на политически формации

Драматично-куклен театър в Силистра КАДЪР: Фейсбук

Драматично-кукленият театър в Силистра прекрати отдаването на залата си за дейности извън сценичните изкуства, за да не бъде използвана от политически формации. Решението е на ръководството на културната институция и влиза в сила от 21 януари тази година, съобщи пред БТА директорът на театъра Златина Станева.

По силата на издадената от нея заповед, залата ще се предоставя единствено за културни и сценични прояви. Повод за решението са зачестилите запитвания от различни политически формации за наемане на салона.

„Единодушно решихме да предпазим театралната институция от превръщането ѝ в арена на политически сблъсъци“, посочи Станева.

От ръководството са наясно, че с решението театърът ще се лиши от допълнителни приходи, но подчертават, че залата ще продължи да се използва за театрални представления, концерти, както и за културни прояви на деца и ученици, включително и за съвместни инициативи с читалищата.

Целта е да се запази авторитетът на Драматично-кукления театър като пространство за култура и изкуство, а не за политически противопоставяния, допълват от ръководството.

