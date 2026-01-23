Бойко Борисов: Модернизацията на България е дългосрочен проект – няма време за рестарт при всяка смяна на властта

"Модернизацията на България е дългосрочен проект – и няма време за рестарт при всяка смяна на властта". Това пише във Фейсбук публикация лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод подписването на Меморандум за стратегическо партньорство и приемственост за ускоряване на цифровата и иновационната трансформация на страната до 2030 г.

"България не може да си позволи да губи време в свят на ускорена цифрова трансформация, изкуствен интелект и високотехнологични индустрии. Недостигът на дигитални и високотехнологични умения вече е сериозна бариера пред икономическия растеж и конкурентоспособността ни", пише Борисов, като посочва, че партньорството между държавата и технологичния сектор е ключът страната ни да стане регионален център за наука, иновации и технологичен трансфер.

Меморандумът е подписан заедно с председателя на БРАИТ Илия Кръстев и в присъствието на вицепремиера Томислав Дончев, става ясно от публикацията.

"Държавата поема ангажимент за интегриране на дигитални, STEM и AI умения на всички образователни нива и за дългосрочна подкрепа на ключови национални инфраструктури като INSAIT и София Техпарк. Бизнесът ще инвестира в квалификацията на служителите си и в активни партньорства с университети и научни организации", пише Борисов.

Сред приоритетите са развитието на икономическа зона Доброславци като национален хъб за високотехнологично и космическо производство, изграждането на фабрики за изкуствен интелект и активното участие на международни партньори, както и други насърчителни мерки за развойна дейност, става ясно от публикацията.

"Двете страни се обединяват и около въвеждането на електронната идентификация и Европейския цифров портфейл, пълното прилагане на европейската рамка за управление на данните и Директива NIS2, както и изграждането на Национална система за киберсигурност в партньорство с бизнеса. С този меморандум създаваме рамка за предвидимост, приемственост и координация отвъд политическите цикли", пише лидерът на ГЕРБ.