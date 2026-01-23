Надявам се Шумен да посрещне пролетта с напълно обновено и единствено в областта Детско отделение. Това е целта, по която работим вече втора година, и се радвам, че сме на финалната права. Удовлетворен съм от напредъка на ремонта на отделението.

Това коментира в петък кметът на община Шумен проф. Христо Христов при посещението си в Детското отделение в МБАЛ – Шумен. Заедно с изпълнителния директор на болницата д-р Димитър Костов те провериха напредъка на ремонта и направиха оглед на новите помещения.

В отделението са вече боядисани и напълно обновени всички 24 болнични стаи за пациентите, както и сервизните помещения и тези за персонала, положена е специалната подова настилка, готови са инсталациите, таваните, в т.ч. и окачените тавани в коридорите, измазани са санитарните възли. Сменена е цялата вътрешна дограма на етажа. Предстоят довършителни дейности по поставянето на санитарното оборудване - тоалетни чинии и мивки.

От МБАЛ планират да обособят и детски кът, извън параметрите на този ремонт, на същия етаж, за ползване от лежащите в отделението малки пациенти и придружаващите ги родители.

Директорът на болницата д-р Костов подчерта, че се спазват сроковете на ремонта и стриктно се следи за качеството на работата, като не се правят никакви компромиси с него. Децата ще бъдат в модерна, отговаряща на стандартите и спокойна медицинска среда, без да се налага за целите на лечението да ги местим до старата сграда на детското отделение и обратно през двора, каза още той.

Доставките на санитарното оборудване са направени и от понеделник започва монтирането му. Осигурени са и новите легла за малките пациенти и техните придружители.

Приносът на Община Шумен към ремонта възлиза на заделените в бюджета за 2025 г. 400 хил. лв., а чрез различни кампании, в т.ч. и от спонсори, образователни институции, фирми и граждани, се набират още средства в помощ на каузата.