Вижте седмичния отчет на община Русе

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

– 23 януари 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- извършено бе ръчно и машинно снегопочистване на тротоари, включително разпръскване на смес против обледяване по протежение на бул. „Генерал Скобелев", бул. „Мидия - Енос", ул. „Сент Уан", ул. „Стефан Стамболов" и ул. „Чипровци";

- извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ със студена асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по общински път гр. Русе – с. Николово и бул. „България";

- отстранено бе опасно пропадане на пътната настилка по ул. „Рига";

- извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление по бул. „Генерал Скобелев", бул. „Христо Ботев", ул. „Ангел Кънчев", ул. „Бабуна планина", ул. „Георги Чендов", ул. „Димчо Дебелянов", ул. „Изгрев", ул. „Козница планина", ул. „Мадарски конник", ул. „Пирот", ул. „Плевен", ул. „Солун", ул. „Шипка";

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода", в междублоковите пространства на бл. „Страхил войвода" в кв. „Здравец – Изток", бл. „Иван Дечев" в кв. „Родина" 2 и бл. „110", бл. „119", бл. „202" и бл. „212" в кв. „Чародейка";

- подменени бяха 3 нови и бяха възстановени 21 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха общо 48 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Борисова" с бул. „Генерал Скобелев" и ул. „Тулча" с ул. „Цветница";

- продължават дейностите по зимно поддържане на територията на община Русе;

- продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на гр. Русе, които работят от понеделник до петък на следните места по график:

- ул. „Щип" - понеделник;

- ул. „Родопи", между бл. „Бабуна планина" и бл. „Руй планина" - вторник;

- ул. „Димчо Дебелянов" 2А – сряда;

- ул. „Муткурова" 86, зад бл. „Цюр" 3 - четвъртък;

- бул. „Христо Ботев" /до бл. „13"/ – петък;

В Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени – 6, и бе извършена кастрация на 6 кучета. Извършена бе ваксинация на 16 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 3 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

На 20 януари бяха обявени резултатите от класиране за прием в яслени групи, детски градини и предучилищни групи в училище;

- разпространена бе информация до училищата за подлежащите на прием в първи клас деца за учебната 2026/2027 г., разпределени по съответните райони;

- обобщена и предадена на РУО – Русе бе информация, във връзка с натурални показатели по Кампания 2 за учебната 2025/2026 г.;

- предоставени бяха средства на образователните институции за осигуряване на безплатен транспорт на ученици за декември 2025 г.;

- обобщена бе информация за изготвяне на годишен отчет по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала";

- продължават дейностите по подготовка на предстоящите церемонии по случай 153 г. от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски и 148 г. от Освобождението на Русе;

продължава подготовката за провеждането на 65. МФ „Мартенски музикални дни" 2026 г. - събиране на оферти за техническо обезпечаване, подготовка за отварянето на каса на фестивала в Доходно здание през февруари, изготвяне на договори, дизайн и печат на рекламни материали и др.;

проведени бяха работни срещи относно организацията и провеждането на събитията, с които ще бъде отбелязан Националният празник на България;

продължава изпълнението на административни дейности по проекта „Русе Арт Фест", договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини" – прием на актуализирани оферти, организационни срещи с културните оператори, подготовка за сключване на договори и др.;

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- Община Русе подписа договори за сътрудничество с Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". Споразуменията имат за цел провеждане на практически обучения под формата на студентска практика в реална работна среда. Инициативата се реализира в рамките на проект № BG05SFPR001-3.002-0001 „От висше образование към заетост" по Оперативна програма (ОП) "Наука и образование за интелигентен растеж", финансиран по програма „Образование" 2021–2027, съфинансиран от Европейския съюз, с бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН), в който Община Русе участва като обучаваща организация;

- екипът на Международния младежки център подаде междинно искане за плащане към съответната структура за наблюдение и докладване, което обхваща дейностите, изпълнени в периода 27 ноември – 23 януари;

- извършена бе подготовка за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти публична и частна общинска собственост, който ще се проведе на 30 януари.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

открита бе строителна площадка за изграждането на нова детска ясла в кв. „Родина" 3;

продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

продължава основният ремонт на общежитието към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик;

след приключване на процедура за упражняване на авторски и строителен надзор, предстои откриване на строителна площадка за изграждане на социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства", която ще се изгради на ул. „Тракция" 25;

продължава основният ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Слънце" на ул. „Шейново" 14;

продължава основният ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

продължава реконструкцията на водопровод по бул. „Гоце Делчев" - от ул. „Генерал Кутузов" до ул. „Русофили".

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

извършени бяха 16 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги";

консултирани бяха 5 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

извършени бяха 6 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа и бяха проведени телефонни разговора с потребителите за отчитане удовлетвореността от ползваната социална услуга;

подадени бяха 4 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

лични и социални асистенти заедно със служители на Община Русе оказаха подкрепа на самотни и в невъзможност от самообслужване нуждаещи се лица;

консултирани бяха 25 лица по въпроси, касаещи издаването на служебни бележки, счетоводни документи и попълване на трудови книжки;

приети бяха 45 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 45 заявления за кандидати за лични асистенти;

извършени бяха 5 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

изготвени бяха трудови договори на 45 лични асистенти;

консултирани бяха 6 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

на 23 януари бe извършено класирането на деца по обявените свободни места за прием в общинските детски ясли;

екипът по ранно детско развитие към детските ясли посети по график Детски ясли 1, 4, 8, 15 и 16. Проведени бяха игри за подобряване на постуралния контрол и стабилността на тялото, съчетани с въвеждане на речеви стимули, които съпътстват всяко движение, както и дейности, насочени към стимулиране на сензорна система и игри за развиване на моторна координация /око-ръка/. Консултирана бе една майка относно развитието на детето ѝ. В три яслени групи бяха обсъдени затруднения, свързани с развитието и поведението на децата и на екипите бяха дадени насоки за работата с тях;

в Детски ясли 8 и 1 бяха проведени тематични екипни срещи съответно по темите "Екраните и детския мозък – влиянието на електронните устройства върху детското развитие" и "Връзката между хранене и говор";

здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Селеметя", кв. „Чародейка" и кв. „Средна кула" и консултираха 33 лица за препоръчителната ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV), за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар и за превенция на заразяване със сезонен грип. Посетени бяха адресите на 10 семейства, които бяха консултирани за превенция на отпадане от училище;

здравните медиатори подпомогнаха достъпа до медицински прегледи на 18 лица;

проведени бяха 4 сесии с ученици от 12. клас на НУИ „Проф. Веселин Стоянов', СУ „Йордан Йовков", Спортно училище „Майор Атанас Узунов" с общо 70 ученици на тема „Превенция употребата на наркотични вещества" по Националната програма „Предпазване на младите хора от престъпление";

проведени бяха 2 сесии с учениците от 5 и 7 клас на ОУ „Любен Каравелов" и НУИ „Проф. Веселин Стоянов" по програма „Кодово име: „Живот". Обхванати бяха 50 деца;

изготвени бяха 19 карти за хора с трайни увреждания и бяха извършени 8 огледа по подадени заявления за паркиране на хора с увреждания;

на 13 януари бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Добри Немиров", във връзка с изграждане на жилищна сграда;

издадени бяха общо 589 разрешения за таксиметров превоз.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

извършена бе подготовка за финали и награждаване на общинските първенства по волейбол за юноши и девойки 8-10 клас, които ще се проведат на 24 и 25 януари в Спортен комплекс „Ялта";

извършена бе подготовка за Ученически игри по бадминтон и шахмат, които ще се проведат на 27 януари съответно в Спортен комплекс „Ялта" и в залата по шахмат на ул. „Цар Фердинанд";

изпратена бе информация до русенските спортни клубове за кандидатстване по Програма „Спорт 2026 г.";

извършена бе подготовка за финалната фаза на „Купа на България" - Висша лига жени по волейбол, която ще се проведе на 24 и 25 януари с участието на отборите на „Любо Ганев - Автосвят", „Локомотив" - София, Волейболна академия „Стойчев - Казийски" и „Спартак" – Варна;

продължава подготовката за конкурс-рецитала „За да я има България", посветен на Националния празник на България и който ще се проведе на 3 март;

продължава подготовката на образователния формат „Модел Република България – Дунав", който ще се проведе в Русе от 27 до 29 март. Това е второто издание на инициативата, която представлява платформа за симулация на държавната власт и дава възможност на младите хора да разберат как функционира съвременната демокрация.