Арестуваха 21-годишна с 550 фалшиви евро в Пловдив

СНИМКА: Pixabay

Внесла 11-те банкноти на каса на финансова институция

21-годишна жена се озова в ареста, след като опита да прокара в обращение 11 банкноти от по 50 евро в пловдивския квартал "Тракия", съобщиха от полицията. 

Към 16,20 ч. вчера служители в офис на финансова институция потърсили съдействие от МВР, след като млада клиентка внесла на каса 550 неистински евро. Банкнотите са били иззети и изпратени за експертиза в Българската народна банка. Извършителката е била отведена в Пето районно управление. 

Образувано е досъдебно производство за престъпление против финансовата система. Разследването продължава под наблюдението на Окръжната прокуратура. От държавното обвинение уточниха, че е назначена експертиза за анализ на защитните елементи - водни знаци, холограми, релеф, разпитани са свидетели.

Срокът за приключване на разследването е тримесечен.

