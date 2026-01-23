Ники Кънчев за Калин Терзийски: Отиде си един честен дух, който нонстоп търсеше Истината

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещият на "Стани богат" Ники Кънчев се прости емоционално със своя приятел Калин Терзийски, който внезапно почина на 55 години. Ето какво пише журналистът:

Още едно момче, още едно голямо приятелче тръгна нагоре!

Сбогом, Кайчо!

Калин Терзийски - един честен дух, който нонстоп търсеше Истината, терзаеше се, когато не я намираше и палеше огньове да се осветява нашия път напред!

Само на 55 години....

Тъжно, много тъжно, по-кайовски тъжно..."