Дете се бори с прогресивен рак, нуждае се от средства за алогенна трансплантация на костен мозък

3416
6-годишният Аксай СНИМКА: Фондация Павел Андреев

6-годишно дете се нуждае от средства, за да пребори рака. Преди 2 години родителите на Аксай чуват диагнозата остра В-клетъчна лимфобластна левкемия и светът им се срива. Оттогава живеят между болнични стаи, надежда и страх.

Аксай преминава през тежко лечение и успява да победи болестта. За съжаление - временно. Днес диагнозата е още по-страшна - масивен тестикулярен рецидив. Наложила се е операция и изключително тежко лечение. При образните изследвания се установява вродена киста и токсичност в мозъка вследствие на лечението. Въпреки всичко, Аксай не се предава. Той се опитва да става, да се усмихва и да живее, пише Нова тв. 

На малкия герой предстои лечение извън страната, което ще завърши с алогенна трансплантация на костен мозък. За да се осъществи то, семейството се нуждае от финансова помощ.

Ако искате да помогнете на Аксай в битката с болестта, може да го направите чрез дарения в платформата pavelandreev.org тук.

Банка:
Allianz Bank

IBAN:

BG14BUIN95611000779424

BIC:

BUINBGSF

Получател:

Фондация Павел Андреев

Основание:

Аксай Мехмедов

6-годишният Аксай СНИМКА: Фондация Павел Андреев
