Над 30 000 нарушения по пътя са установени за седмица при спецакция на МВР

Обобщени резултати от специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 16-22 януари 2025 г.

93870 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 12-18 септември. Извършен е контрол на 106506 водачи и пътници. Съставени са 27676 фиша и 2873 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 128 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 62 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 66 - с над 1,2 на 1000, а 19 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 43 водачи, 28са отказали да бъдат тествани.

14074 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 15335 водачи и пътници. Съставени са 4019 фиша и 441 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 10 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 5, а трима са отказали тестване.