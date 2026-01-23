ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стармър атакува Тръмп: Омаловажава жертвата и служ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22149885 www.24chasa.bg

Над 30 000 нарушения по пътя са установени за седмица при спецакция на МВР

2316
Специализираната полицейска акция Снимка Архив

Обобщени резултати от специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 16-22 януари 2025 г.

93870 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 12-18 септември. Извършен е контрол на 106506 водачи и пътници. Съставени са 27676 фиша и 2873 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 128 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 62 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 66 - с над 1,2 на 1000, а 19 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 43 водачи, 28са отказали да бъдат тествани.

14074 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 15335 водачи и пътници. Съставени са 4019 фиша и 441 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 10 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 5, а трима са отказали тестване.

Специализираната полицейска акция Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата