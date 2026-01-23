Закопчаха престъпна група за клониране и контрабанда на крадени автомобили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима мъже са привлечени като обвиняеми за организиране, ръководене и участие в престъпна група, която се занимавала с клониране на крадени автомобили и тяхната контрабанда към страни от Близкия Изток и Турция, съобщават от пресслужбата на Окръжна прокуратура – Варна.

При вчерашната специализирана операция по задържане на участниците в престъпната група, са взели участие служители на ГДНП и областните дирекции на МВР във Варна и в Стара Загора.

При направените претърсвания са иззети фалшиви регистрационни табели, пълномощни и неистински документи за установяване на произход на моторните превозни средства.

Иззети са и технически средства за обработка и преработка на индивидуализиращи номера на автомобилите, както и 12 грама кокаин, празни пакетчета и електронна везна.

В хода на разследването е установено, че групата е действала от март 2024 година до настоящия момент на територията на цялата страна.

След като петимата мъже на възраст между 25 г. и 61 г. са привлечени към наказателна отговорност, четирима от тях са задържани с постановление на наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура – Варна за срок до 72 часа.

Предстои в Окръжен съд – Варна да бъдат внесени искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража", спрямо тях.

Един от задържаните е обвиняем и за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

Работата по документиране и доказване на извършените от организираната престъпна група престъпления продължава.