Стоичков за Нейчо Нейчев: Отиде си един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят!

Отиде си един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят! Това написа легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков по повод кончината на Нейчо Нейчев. Той е готвачът на националния ни отбор по футбол в Мексико през 1986 г. и в САЩ през 1994 г.

"Бат Нейчо Нейчев беше магьосник в кухнята! Готвеше ни прекрасно! Националният отбор беше под „негово командване" и на Мондиал'86, и на Мондиал'94! Чудесен човек, беше ни като баща! Светъл път, бат Нейчо", пише още в публикацията си той. Отиде си един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят!🖤🖤🖤 Бат Нейчо Нейчев беше магьосник в кухнята!🖤🖤🖤... Публикувахте от H8S Hristo Stoitchkov в Петък, 23 януари 2026 г.