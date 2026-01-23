ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стоичков за Нейчо Нейчев: Отиде си един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят!

Нейчо Нейчев и Христо Стоичков КАДЪР: Фейсбук/H8S Hristo Stoitchkov

Отиде си един от най-големите кулинари, които съм срещал в целия свят! Това написа легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков по повод кончината на Нейчо Нейчев. Той е готвачът на националния ни отбор по футбол в Мексико през 1986 г. и в САЩ през 1994 г.

"Бат Нейчо Нейчев беше магьосник в кухнята! Готвеше ни прекрасно! Националният отбор беше под „негово командване" и на Мондиал'86, и на Мондиал'94! Чудесен човек, беше ни като баща! Светъл път, бат Нейчо", пише още в публикацията си той. 

