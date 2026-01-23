Терзиев пред ученици: Не си избран, за да се оправдаваш, а за да носиш отговорност

Кметът на София Васил Терзиев гостува в час по гражданско образование на дванадесетокласници от Първа английска езикова гимназия, където разговаря с ученици за ролята на образованието, личния избор и отговорността в публичния живот. Посещението се проведе в сградата на гимназията, която е и училището, в което Терзиев е завършил средното си образование.

В рамките на разговора бяха засегнати теми като предприемачеството в България, преминаването от бизнес към политика, смисълът на успеха и изграждането на екипи. Учениците поставиха въпроси за начина, по който се води политическият дебат, за отчуждението и негативния тон в публичното пространство, както и за това как младите хора могат да бъдат активни и ангажирани граждани. Акцент в дискусията беше нуждата от критично мислене, аргументиран разговор и дългосрочни политики, които не се основават на търсене на бърз ефект, а на поемане на реална отговорност. „Най-важното, което училището трябва да даде, е критично мислене – да четеш, да сравняваш гледни точки, да не приемаш нищо за даденост. В това е разликата между това просто да си „политик" и да създаваш реални политики.", сподели Терзиев.

В разговора учениците активно задаваха въпроси и участваха в дискусия за това как се формира мнение, как се води аргументиран диалог и каква е ролята на младите хора в обществените процеси. Акцент беше поставен върху значението на критичното мислене, уважението към различните гледни точки и смелостта да задаваш въпроси. В края на срещата кметът изрази и своите впечатления: „Тръгнах си с вярата, че идва много качествено поколение – мислещо, критично, свободно да изразява позициите си и да ги защитава и което ще донесе друг тип нрави в публичния живот.„