Конституционният съд отказа да разгледа искането за референдум за еврото

Конституционният съд отказа да разгледа искането на 51 депутати за референдум за еврото.

Ето какво пише в съобщението на КС:

На свое заседание на 23.01.2026 г. Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело №21/2025 г., с което отклонява искането на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на „Решението на Народното събрание за невземане на решение за произвеждане на национален референдум по предложението, внесено от президента на Република България на 12 май 2025 г. с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро" през 2026 г.?" и за установяване на съответствие на „така поставения въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро" през 2026 г. ?" на Конституцията на Република България и на ограниченията по чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ЗПУГДВМС, както и на Договора за функциониране на ЕС".

В заседанието участваха всички конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.

Със становище са подписали определението съдиите Янаки Стоилов и Сашо Пенов.