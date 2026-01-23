Окръжен съд-Пазарджик отстрани от длъжност доктора, обвинен в подкуп

На 23 януари 2026г. Окръжен съд – Пазарджик отстрани от длъжност председателя на I-ви състав на ТЕЛК в пазарджишка болница, д-р Асен Дночев до отпадане на необходимостта от прилагане на тази мярка.

В искането се сочи, че против Асен Дончев е повдигнато обвинение за това, че през периода от месец септември 2025 г. до средата на месец ноември 2025 г. в гр. Велинград и гр. Пазарджик, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение е приел дарове – парични средства в общ размер на 8500.00 лева/4345.98 евро, които не му се следват. Той е извършил действия по служба – изготвил четири експертни решения за трайно намалена работоспособност. Престъплението е квалифицирано по чл. 302, т.1 буква "а" вр. чл. 301, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от Наказателния кодекс.

Касае се за тежко умишлено престъпление от общ характер, реализирано от обвиняемия с оглед на заеманата от него длъжност и ръководната му позиция в йерархията на ТЕЛК в пазарджишката болница. Това обосновава извода, че служебното му положение ще създаде пречки за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Предвид ранния етап на който се намира досъдебното производство предстои провеждане на множество действия по разследването за изясняване на всички релевантни обстоятелства. Налага се събиране на писмени и гласни доказателства посредством провеждане на разпити на колеги и подчинени на обвиняемия в ТЕЛК. Заеманата ръководна длъжност и произтичащата зависимост на служителите в ТЕЛК е от естество да затрудни разследването.

Обвиняемият, лично и чрез своя защитник, не оспорва отстраняването. Излагат доводи, че за да се изключи всяко съмнение в това, че обвиняемият ще окаже въздействие върху свои колеги и други лица или ще извърши други действия, с които ще попречи за разкриване на обективната истина, то следва да бъде уважено така направеното искане от прокурора.

Определението може да се обжалва и протестира пред Апелативен съд – Пловдив в 3-дневен срок от днес.