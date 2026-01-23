Предупреждение за глоба от 36 139 евро в Добричко при проверки за еврото

„Наблюдава се необосновано повишаване на цените на някои стоки, като през изминалата седмица са съставени 28 акта, издадени са 14 наказателни постановления и едно предупреждение на стойност 36 139 евро", съобщиха от офиса на НАП в Добрич на заседанието тази седмица на областния център по Механизма за координация, наблюдение и контрол във връзка с въвеждането на еврото. „Продължават всеки ден да постъпват сигнали за несъответствия в цените, които се разглеждат и обработват своевременно", добавят оттам.. Две нарушения са констатирани в област Добрич от Комисията за защита на потребителите - териториален отдел Варна, каза пред медии областният управител Живко Желязков. Те са свързани с отказ за приемане на монети от търговци и с неправилно превалутиране. Очаква се становище от съответния търговец, след което да бъде взето решение по случая.

От териториалното поделение на „Български пощи" в Добрич заявиха, че всички дейности протичат нормално и няма проблеми с изплащането на пенсии и социални помощи. От Областната дирекция по безопасност на храните посочиха, че не са постъпвали сигнали и работата протича в нормален режим.Началникът на Митническо бюро – Добрич, е докладвал, че информационните системи функционират без затруднения. От Областната дирекция на МВР в Добрич съобщават, че към момента няма констатирани нарушения, като превантивните действия ще продължат до края на месец януари. Не са постъпвали и сигнали за фалшиви банкноти.

Представителите на общините Добричка, Генерал Тошево, Тервел и Крушари са информирали, че не са установени нарушения или нередности, свързани с процеса по въвеждане на еврото на тяхна територия.