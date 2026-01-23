Поклонението пред Калин Терзийски е на 24 януари от 13,30 ч на Централните софийски гробища

Поклонението пред Калин Терзийски ще е утре, 24 януари, от 13,30 ч в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Това съобщи неговата приятелка Ивана Генова във фейсбук.

Писателят си тръгна на 55 години на 22 януари в 20 ч - точно два месеца преди рождения си ден. Тъжната новина съобщи брат му Светослав във фейсбук, а социалните мрежи преляха със спомени и думи на прощаване с талантливия писател.

"Огромно талантлив, горд, непреклонен, буен, разрушаващ себе си. Прекрасен, мощен писател. Рядко се раждат такива. Рядко човек разрушава себе си така. Никой не пишеше като него, могъщо, без поклони. Сбогом, приятелю. Чети на Господ и на другите горе прекрасните си творби! Показвай им как се пише! Книгите ти няма да умрат!", написа на прощаване писателката Здравка Евтимова във фейсбук.