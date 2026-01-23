116 военни паметника има в Добричко, за запазването им областният управител получи медал

Областният управител на област Добрич Живко Желязков е сред отличените цивилни лица с възпоменателен медал „140 години от Сръбско-българската война", присъждан от Министерството на отбраната.

Отличието се връчва за приноса му в опазването, проучването и регистрирането на военните паметници на територията на област Добрич, както и за активното участие в попълването на Националния регистър на военните паметници. Медалът бе връчен на областния управител от началника на Военното окръжие в Добрич подполковник Генади Генов. Той посочи, че общият брой на наградените представители на местната и държавната власт в страната е 33, като сред тях са около 10–11 областни управители, а останалите са кметове на общини. „Възпоменателният медал „140 години от Сръбско-българската война" се изработва в ограничен тираж и се присъжда не само на представители на местната и държавната власт, но и на историци, преподаватели и офицери от военнообразователната система, които имат заслуги за съхраняването на военната памет на България", допълни подполковник Генов. С такъв медал е отличен и кметът на община Ген. Тошево Валентин Димитров. „Тази година се навършват 110 години от Добричката епопея – боевете за Добрич в периода 5-7 септември 1916 г. Предполагам, че за тази годишнина също ще има възпоменателен медал", каза още Генов.

„За мен е чест и отговорност да приема тази награда. Отговорност – защото всички ние трябва да пазим нашето историческо наследство и военните паметници", заяви областният управител Живко Желязков. По думите му съхраняването на паметта за загиналите за свободата на България е дълг на всички поколения. Желязков изрази благодарност към министъра на отбраната Атанас Запрянов, към експертите, ангажирани с дейността на военните комисии по места, специално открои приноса на Радослав Симеонов – експерт в министерството, за откриването, уточняването и привеждането в съответствие на множество паметници в Добричко, както и на подполковник Невена Митева.

Областният управител посочи, че в област Добрич са идентифицирани и вписани общо 116 военни паметника, като най-голям е броят им в община Добричка – 46, в град Добрич – 12.. По думите му, като цяло паметниците в региона са в задоволително състояние, но има необходимост от допълнителни действия по обновяване на някои от тях, като Военното гробище - музей в Добрич, за което е нужна инициатива от страна на общината.„Важно е, че в региона вече се знае къде се намира всеки военен паметник и какво е неговото състояние. Това е основа, върху която може да се надгражда", подчерта Желязков.