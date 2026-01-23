Йотова към Радев: Спазихме най-важния си обет - да работим в интерес на българските граждани

"Благодаря, че девет години бяхме заедно и спазихме най-важния си обет, който си дадохме още 2016 година – да работим само в интерес на българските граждани с отговорност към българската конституция." Това заяви президентът Илияна Йотова към Румен Радев, когото изпрати от парадния вход на "Дондуков" 2. Пълномощията на Радев бяха прекратени предсрочно днес с решение на Конституционния съд, а Йотова встъпи в длъжност като държавен глава.

Йотова обяви, че ще продължи и занапред да работи със същата сила, кураж и разум за нашата България. А Радев й благодари за професионализма, всеотдайността и екипната работа в президентството в интерес на българските граждани.

Днес бе последният ми ден като президент, но и първият ден като гражданин, който наравно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие, така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България, заяви Радев.