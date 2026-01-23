Соломон Паси за Съвета за мир: Тръмп ражда история. Когато е нещо важно, по-добре да е с вас, отколкото без

Не виждам никакъв проблем, че служебен премиер подписа документа за присъединяването ни към Съвета за мир. Маса холандски, белгийски премиери са вземали ключови решения, докато са в оставка. Това каза в предаването "Лице в лице" Соломон Паси, председател на Атлантическия клуб.

Сегашната ситуация му напомня 2002 г., когато България едновременно преговаряше за ЕС и за НАТО. Днес ситуацията е в пъти по-лесна - тогава залогът беше ЕС.

"Когато става нещо важно, по-добре е да стане с вас, отколкото без вас. Ако съветът за мир беше банален орган на ООН, никога нямаше да ни поканят. Тръмп надгражда Съвета за мир, който беше направил за Газа и запълва вакуум за нов световен ред - за реформата на ООН. Този нов световен ред изпълни своята роля да предотврати ядрената война, но новият световен ред вече не работи както досега и остави тежки диктатури като Куба, Венецуела, Китай. Западът получи своя комфорт да може да богатее и да се развива", коментира още Соломон Паси.

Гой обясни, че Тръмп казва, че ООН не работи, но може да направи алтернативно усилие, което е напълно в духа на хартата на ООН, с което да постигне мир в определени зони по света. "Тръмп ражда история, но не мога да кажа как ще се развие бордът. България остана в това, което прави, а той твори история".

Според Паси документът трябва да се ратифицира в българския парламент. "Ако не, ще е в централна точка от предизборната кампания. В такъв случай страдат и вътрешната, и външната политика".