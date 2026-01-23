ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десислава Радева: Приключих! Свобода!

7644
Десислава Радева СНИМКА: Личен фейсбук профил

Съпругата на бившия президент Румен Радев Десислава публикува в профила си във фейсбук песента Freedom на кънтри певеца Cain Walker. Към видеото с текста на песента бившата първа дама пише "Приключих!".

Постът на съпругата на Радев, чиято оставка като президент бе приета официално от Конституционният съд днес, е качен в 13:41 ч. (малко повече от 2 часа преди вече бившият президент да напусне "Дондуков 2" и да предаде щафетата на настоящия президент Илияна Йотова, която ще довърши мандата им).

Ето какво гласи текстът на Freedom с превод на български:

1.

The words don′t mean shit to me

This life don't give no guarantees

Time don′t wait, it just rolls on by

So I live my truth and let things ride

I made mistakes, I've done my time

Lost a few things I used to call mine

But I learned to love, I learned to fight

And I still sleep just fine at night

***

Думите не значат нищо за мен

Този живот не дава никакви гаранции

Времето не чака, просто се изтъркулва

Така че изживявам истината си и оставям нещата да си вървят по план

Направих грешки, моето време измина

Загубих някои неща, които преди наричах свои

Но се научих да обичам, научих се да се боря

И все още спя съвсем добре нощем

ПРИПЕВ:

So pour that drink for the folks like us

We've been knocked down, but we still get up

We do our best, we take our hits

And learn what freedom really is

***

Затова налей това питие за хората като нас

Бяхме събаряни, но все пак изправихме

Правим всичко възможно, понасяме си ударите

И разбираме какво всъщност е свободата

2.

Some folks talk, some just fade away

I ain′t got time for the games they play

I keep my word, I keep my peace

Let the noise die down, let my mind breathe

I don′t need fame, I don't need praise

Just a few good years and better days

If the good Lord′s watching, I hope He sees

A man just trying to live and be free

***

Някои хора говорят, други просто избледняват

Аз нямам време за игрите, които те играят

Държа на думата си, запазвам мира си

Нека шумът утихне, нека съзнанието ми диша

Аз не се нуждая от известност, не се нуждая от похвала

Просто няколко добри години и по-добри дни

Ако Добрият Господ гледа, надявам се да види

Един човек, който просто се опитва да живее и да бъде свободен

ПРИПЕВ:

So pour that drink for the folks like us

We've been knocked down, but we still get up

We do our best, we take our hits

And learn what freedom really is

***

Затова налей това питие за хората като нас

Бяхме събаряни, но все пак изправихме

Правим всичко възможно, понасяме си ударите

И разбираме какво всъщност е свободата

I am done!

Публикувахте от Десислава Радева в Петък, 23 януари 2026 г.

