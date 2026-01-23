Хванаха дилър, продавал кокаин по интернет. Крил го в кутии от дъвки

Дилър, продавал кокаин по интернет, и скрит в кутии за дъвки, бе задържан в София при акция на криминалистите от 3-о РУ на СДВР. Арестът му е част от специализираната полицейска операция срещу наркоразпространението в районите около учебните заведения и сборищата на криминалния контингент. Тя се провежда по разпореждане на директора на СДВР, заяви на брифинг комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на столичното Трето РУ.

Тя допълни, че приоритет на столичната полиция е опазване живота и здравето на децата, което налага засиленото полицейско присъствие около училища и детски заведения. По време на полицейската акция в близост до столично училище в кв. „Красна поляна" служителите на реда задържали 22-годишен пласьор на дрога. Служителите на реда наблюдавали от дни криминалнопроявения мъж, за когото имали информация, че разпространява дрога на територията на квартала и други райони на столицата. Комисар Станислава Тодорова разясни схемата на разпространение - клиентът се обажда на телефона, получава информация откъде може да се снабди с търсения наркотик и идва на определеното място. В конкретния случай в тревните площи полицаите установили добре замаскираната дрога, разпределена на единични дози в кутийки от дъвки. Иззетото количество дрога е 16 дози, най-вероятно кокаин. Предстои експертиза на иззетото вещество. След вземане на дозата, клиентът предава парите, в конкретния случай - на задържания днес. Младежът е известен на полицията за кражби, грабеж, хулигански прояви, наркотици, осъждан, пребивава в столицата без адресна регистрация.

Предстои работа по документиране на престъпната дейност на задържания с полицейска мярка до 24 часа младеж.