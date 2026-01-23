Столичен общински съветник арестуван като член на банда за изнудване

Общински съветник от София е бил задържан и обвинен като член на банда за изнудване на длъжници. Арестуваният е Антон Бранков, който се закле в Столичния общински съвет преди дни.

Той е бил задържан заедно с още трима души и вече е обвинен. Според прокуратурата групата действала от началото на 2024 г. на територията на страната. Тя изнудвала длъжници. Досъдебното производство е образувано на 20.06.2025 г. и се води от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на Софийската градска прокуратура, са извършени 26 обиска и изземвания в жилищни обекти и офиси на фирми за бързи кредити. Разпитани са свидетели, изготвени са справки от мобилните оператори, анализирани са трафични данни, изискани са видеозаписи, назначени са видео-технически и лицево-идентификационни експертизи, приобщени са документи.

Самият Бранков влезе в СОС от позицията на 11-и в листата на "Възраждане" от вота през 2023 г. През 2025 г. обаче бе сред учредителите на "България може" на Кузман Илиев. Той вече е изключен от партията, съобщиха оттам. "На извънредно заседание, проведено на 6 януари, Изпълнителният съвет на Партия „България може" взе решение да не дава съгласие г-н Бранков да положи клетва като общински съветник. Вследствие на това решение, считано от 6 януари, той не действа като представител на партията, а от 14 януари вече не е и член на Партия „България може", включително и на нейния Изпълнителен съвет", написаха оттам.

А влизането на Бранков в СОС не мина без скандал. Той зае мястото на Иван Алексиев от листата на "Възраждане" , чиито правомощия бяха прекратени предсрочно с решение на Общинската избирателна комисия от 15 декември. Това стана по сигнал на самия Антон Бранков, в качеството му на заинтересовано лице, като следващ в листата кандидат за общински съветник от листата на партия „Възраждане“. Иван Алексиев обжалва това решение на ОИК пред Софийския административен съд, но окончателно решение все още не е излязло.

По време на полагането на клетвата общински съветници от групата на „Спаси София“ и част от съветниците от „Продължаваме промяната – Демократична България“ излязоха в знак на несъгласие. Те смятаха, че трябва да има окончателно решение на съда.

А за ареста на Бранков във фейсбук съобщи и Борис Бонев. Ето какво написа той:

Новозаклелият се общински съветник Антон Бранков - ключов за запазването на икономическото мнозинство в СОС, е бил арестуван при специална акция на полицията във връзка с разследване за лихварство.

От Спаси София категорично се противопоставихме на клетвата му в предходното заседание, докато няма окончателно решение на съда по казуса с общинския съветник Иван Алексиев. Припомням, че той беше отстранен от Общинската избирателна комисия с подправен протокол и фалшиво гласуване.

Въпреки становищата на множество юристи, че докато това дело не приключи, не трябва да се заклева нов общински съветник, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров намери начин Бранков да положи клетвата си, а определени общински съветници не дойдоха или закъсняха, за да не съберем необходимия брой гласове да отложим клетвата... Е, karma is a bitch!