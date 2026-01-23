Румен Овчаров: По-логично е да сравняваме Румен Радев със Слави Трифонов, не с Бойко Борисов и Симеон Сакскобургготски

"Защо при Румен Радев няма да се получи вълна, каквато видяхме при появата на Симеон Саксобургготски и Бойко Борисов? По няколко причини". Това коментира пред БНР Румен Овчаров от БСП, който е и бивш енергиен министър

"Първо, Румен Радев е на политическия терен в България вече девет години. Той е първият човек в страната и ако искаше да направи нещо, много пъти можеше да го направи. Като президент той имаше седем правителства".

"По-логично да го сравняваме със Слави Трифонов", добави още в интервю за предаването "Хоризонт за вас" бившият енергиен министър.

Овчаров е категоричен, че няма да се кандидатира за лидер на БСП:

"Аз съм издигнат като кандидат за лидер на БСП, но няма да се кандидатирам, особено на такива конгреси, на които предварително са преброени делегатите. Нямам такова желание. Минало ми е времето. Моето време за лидер на БСП беше преди 25-26 години".