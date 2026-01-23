ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Санкциониран танкер с руски суров петрол се носи б...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22151067 www.24chasa.bg

Румен Овчаров: По-логично е да сравняваме Румен Радев със Слави Трифонов, не с Бойко Борисов и Симеон Сакскобургготски

2800
Румен Овчаров СНИМКА: Десислава Кулелиева

"Защо при Румен Радев няма да се получи вълна, каквато видяхме при появата на Симеон Саксобургготски и Бойко Борисов? По няколко причини". Това коментира пред БНР Румен Овчаров от БСП, който е и бивш енергиен министър

"Първо, Румен Радев е на политическия терен в България вече девет години. Той е първият човек в страната и ако искаше да направи нещо, много пъти можеше да го направи. Като президент той имаше седем правителства".

"По-логично да го сравняваме със Слави Трифонов", добави още в интервю за предаването "Хоризонт за вас" бившият енергиен министър.

Овчаров е категоричен, че няма да се кандидатира за лидер на БСП:

"Аз съм издигнат като кандидат за лидер на БСП, но няма да се кандидатирам, особено на такива конгреси, на които предварително са преброени делегатите. Нямам такова желание. Минало ми е времето. Моето време за лидер на БСП беше преди 25-26 години".

Румен Овчаров СНИМКА: Десислава Кулелиева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата