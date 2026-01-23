Окръжният съд в Добрич остави в ареста многократно осъждан наркопласьор

Окръжният съд в Добрич определи мярка за неотклонение „Задържане под стража" на 40-годишен мъж, обвиняем за това, че на 22 януари т.г. в Добрич, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение марихуана, амфетамин и хероин. Наркотичните вещества били открити при претърсване на апартамент, ползван от обвиняемия.

Окръжният съд прецени, че от събирания в хода на досъдебното производство доказателствен материал може да се направи обосновано в достатъчна степен предположение за съпричастността на обвиняемия към вмененото му деяние.Съдът приема, че при по-лека мярка за неотклонение е налице и реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. В тази насока са отчетени съдебното минало на мъжа, който е многократно осъждан, характеристичните му данни и обстоятелството, че твърдяното деяние се явява извършено по-малко от 3 месеца след изтърпяване на наложено му наказание лишаване от свобода.