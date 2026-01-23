Извършена бе ротация от Сухопътните войски в Многонационалната бойна група на НАТО у нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Извършена бе смяна на маневрени формирования от Сухопътните войски в Многонационалната бойна група на НАТО в Република България

С тържествена церемония на учебен полигон „Ново село" днес, 23 януари, бе извършена ротация на маневрените формирования от Сухопътните войски на Република България, интегрирани в състава на Многонационалната бойна група на НАТО с рамкова държава Италия.

Военнослужещите от 31-ви механизиран батальон от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада предадоха своите отговорности на военнослужещите от 38-ми механизиран батальон от бригадата, като настоящият заместник-командир на бойната група подполковник Димитър Полихронов предаде националното знаме на встъпващия в длъжността подполковник Марин Цаловски. На церемонията присъстваха флотилен адмирал Галин Манев, заместник-командир на Съвместното командване на силите, командирът на 2-ра Тунджанска механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов, полковник Матиа Широко, командир на Многонационалната бойна група и представители на участващите в нея страни.

В своите изказвания бригаден генерал Костадинов и подполковник Полихронов изразиха признателност към личния състав за проявената висока професионална подготовка и дисциплина, за отдадеността и духа на сътрудничество, а подполковник Цаловски увери присъстващите, че новият състав е напълно подготвен и мотивиран да надгради постигнатите успехи.

Командирът на Многонационалната бойна група полковник Матиа Широко даде висока оценка на българския принос, отбелязвайки, че съвместната работа е ключов фактор за повишаване на сигурността по Източния фланг на Алианса.

По време на церемонията бяха наградени отличили се военнослужещи от името на министъра на отбраната, командира на Сухопътните войски и командира на бойната група.