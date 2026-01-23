Повече от 3 г. след бедствието в Карловско: Възстановиха дере "Селска река" в Богдан (Снимки)

Завършени са и връхните конструкции на мостовете по ул. „Махала Чамкория" и ул. „14-та"

Приключиха дейностите за възстановяване и укрепване на дере "Селска река" в карловското село Богдан. Обектът беше финансиран със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Карлово кандидатства за парите, за да преодолее последиците от голямото наводнение, което удари няколко села на 2 септември 2022 г., съобщиха от общината.

Като резултат от дейностите дъното на дерето е станало по-дълбоко, а коритото - по-широко. Работено е по 2800 м, които влизат в границите на селото. Изградено е ново стоманобетонно дъно и са положени гъвкави системи от геоклетки за укрепване откосите на коритото, които са запълнени с бетон. В по-голямата част от дължината си, съоръжението е с оформен нов трапецовиден профил, а в определени участъци са изпълнени стоманобетонни стени, като по този начин е осигурена хидравличност на дерето.

Паралелно с приключване на строителните работи по дерето са завършени и връхните конструкции на мостовете по ул. „Махала Чамкория" и ул. „14-та" в Богдан. По този начин е осигурена транспортна връзка между двата бряга за жителите в западния район на селото и се допълва транспортния достъп над дерето с вече изградените през 2024 г. четири нови мостови конструкции по улици „7-ма", „21-ва", „24-та" и при централния площад.