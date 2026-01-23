Проф. Екатерина Михайлова: Договорът със Съвета за мир трябва да бъде разгледан от Конституционния съд

Моят съвет е да бъде с много внимание и с много разум, ако тръгне да се променя конституцията. Конституцията е особен закон и не може "така го искам". Виждаме резултатите от политическите решения. Конституцията и всеки друг закон трябва да се премисля като нещо, което може да има изпитание. А виждаме, че има такива. Това коментира в предаването "Още от деня" по БНТ проф. Екатерина Михайлова, преподавател по конституционно право.

"Нашите политици се карат само за технически въпроси, дори не разбираме за какво става въпрос. За машини, които никой не е видял. Това е само технология. Технологията, комисията и избирателите - това са отговорните за честните избори. Когато няма доверие в изборния процес, каквито и правила да се направят, няма да се оправи", каза още проф. Михайлова.

На среднощните заседания не виждала друго освен изморени и изнервени хора. "Болна ни е демокрацията. Конституцията не знам доколко е болна. Но какво е наред? Партиите ли, правителството ли, сега и президентството!", каза още проф. Михайлова.

Тя коментира и присъединяването ни към Съвета за мир на Тръмп. "При международен договор трябва да се извърви дълъг път. Договорът трябва да се ратифицира от Народното събрание с предварителен контрол. Имам съмнения за този договор, подписан доколко е съобразен с нашата конституция. Тръмп е пожизнен председател и това е в разрез с нашата конституция. Това е моят пръв прочит. Този договор не е минал дори през правилата на САЩ".