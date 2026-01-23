ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

250 евро глоба отнесе пловдивчанин, спипан с наркотик за €1,33

Полиция СНИМКА: Архив

Макар у него да били установени само 0,087 грама, предишните му осъждания натежали

Солена глоба отнесе пловдивчанин, спипан с минимално количество синтетичен канабиноид. 

На 9 януари мъжът бил задържан, след като у него били открити 0,087 грама от наркотика. Прекарал известно време зад решетките, след което му било повдигнато обвинение и бил пуснат на свобода с мярка за неотклонение "Подписка".

Едва 11 дни по-късно той отново се изпратил пред Районния съд в града, признал вината си и се възползвал от правото да сключи споразумение. Макар да се касае за маловажен случай - дрогата е на стойност 1,33 евро, предишните осъждания на пловдивчанина му попречили той да договори наказание по-малко от 250 евро глоба. 

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

